В Україні значно подорожчають сигарети

Транснаціональні тютюнові корпорації Філіпп Морріс та Джапан Тобакко Інтернешнл вирішили знов підвищити ціни на сигарети на величину більшу, ніж вимагають нові ставки акцизу, повідомляють у Коаліції громадських організацій «За вільну від тютюнового диму Україну».

Експерти зазначають, що з 1 липня 2010 року в Україні зросли акцизи на сигарети з фільтром, зокрема, мінімальна ставка акцизу на пачку сигарет зросла з 2,3 до 3,0 гривень. А 30 червня на сайті Державної податкової адміністрації з’явилася інформація про встановлені тютюновими компаніями ціни на сигарети, які будуть вироблятися з липня і на які поширюються нові ставки акцизу.

Повідомляють, що на дешеві марки (Оптима, Президент, Магна, Тройка та інші) ціну пачки підвищено на 1,5 гривні, хоча зростання акцизу та ПДВ вимагало підвищення цін на такі марки лише на 1 гривню. Ціна пачки сигарет Bond та Monte-Carlo зросте з 6,25 до 8 гривень, хоча якби безподаткова частка ціни залишилася незмінною, ціна цих марок мала складати 7,35 гривні.

Ціни на дорогі марки (LM, Chesterfield, Marlboro, Winston, тощо) зростають на 2 гривні. Наприклад, ціна пачки сигарети Winston мала б зрости з 7 до 8,1 гривні, але насправді вона зросла до 9 гривень. Ціна пачки Marlboro зростає до 11 гривень і тепер, нарешті, ціни зрівняються з російськими та молдавськими, де пачка Marlboro зараз коштує відповідно 45 рублів та 17 лей.