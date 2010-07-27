У Черкасах затримано квартирних аферистів

13:04, 27 липня 2010
Права споживачів
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Продавали неіснуючі помешкання

Оперативні працівники черкаського Управління по боротьбі з організованою злочинністю затримали квартирних аферистів, які видавали себе за чиновників і продавали неіснуючі помешкання в новобудовах.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Головного управління МВС в Черкаській області Валерій ДЕРНОВИЙ, за час своєї діяльності аферистам вдалося отримати від громадян 820 тис. доларів, 895 тис. грн. та 20 тис. євро. Зловмисники спочатку брали значний аванс, а потім залишок вартості квартир, надаючи при цьому ошуканим фіктивні ксерокопії документів.

Під час передачі грошей затримано двох громадян – чоловіка та жінку, які брали у клієнтів гроші, пізніше – ще одну 39-річну жінку, яка «співпрацювала» з ними разом.

Під час обшуку у квартирі зловмисниці було знайдено низку доказів її причетності до організації цієї афери: чеки на гроші, копії паспортів та ідентифікаційних номерів ошуканих, ювелірні вироби, документи. Працюючи в секретаріаті однієї з прокуратур району, ця жінка мала доступ до документів та бланків, чим активно користувалася у своїй злочинній діяльності, надсилаючи запити до БТІ, ЖЕКів та органів влади від імені цієї організації. Саме їй виконавці віддавали більшу частину отриманих від людей коштів.

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