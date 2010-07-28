Керч затвердила кодекс для своїх жителів

Керченська міська рада сьогодні на сесії прийняла Кодекс керчанина і Кодекс юного керчанина.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міськради.

Ідея створення в Керчі правил поведінки жителів міста виникла в 2007 році, ініціатива виходила від мера Олега ОСАДЧОГО.

У 2009 році в місті створили оргкомітет для розробки документа, до якого увійшли представники громадськості, партій та виконавчої влади. Їм допомагали школярі та студенти.

"Приємно, що слідом за нами вже йдуть інші міста, приміром, Київ і Москва, створюючи кодекс киянина і москвича. Керч стала першопроходцем у цьому випадку. Вони, звичайно, не посилаються на нас, але ми знаємо, що ми перші", - зазначає прес-служба міськради.

Керчан просять підтримувати чистоту, брати участь у впорядкуванні й озелененні, вести здоровий спосіб життя, боротися з соціально-негативними проявами в суспільстві, проявляти милосердя до ближніх, берегти історичні цінності й поважати минуле міста.

У кодексі керчанина є розділ про обов`язки органів місцевого самоврядування розвивати економічний потенціал Керчі, творчий і духовний потенціал городян, у повному обсязі інформувати про свою діяльність.

У кодексі юного городянина перераховані обов`язки дітей - їх закликають бути патріотами України, Криму й Керчі, шанувати старших, любити й допомагати батькам, сумлінно вчитися, берегти здоров`я, займатися фізкультурою, боротися зі шкідливими звичками і впорядковувати та озеленювати місто.

Кодекси будуть випущені великим тиражем.

"Зведення правил" юного керчанина урочисто вручать учням у День знань, 1 вересня, і обговорять його з батьками й вчителями.