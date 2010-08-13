Стан морської води і пляжів в Одеській області відповідає нормам

Стан морської води і пляжів в Одеській області відповідає санітарно-епідеміологічним нормам, заявив на прес-конференції заступник головного державного санітарного лікаря Одеської області Анатолій ПРИКАЗЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, завідувачка епідеміологічним відділом облСЕС Людмила КРАСНИЦЬКА відзначила, що чистий пісок і тепле море цілком безпечні для купальщиків.

З технічних причин, уточнили організатори прес-конференції, закритими залишаються лише пляж «Чорноморка» на південній околиці Одеси, пляж «Дофінівка» у Комінтернівському районі і пляж у Кілійському районі.