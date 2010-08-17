На Черкащині забракували 70% перевірених м’ясопродуктів

Фахівці ДП «Черкасистандартметрологія» впродовж липня-серпня 2010 року на гуртових ринках області перевірили 10 партій м’ясопродуктів на загальну суму понад 3 тис. 841 грн. Нормативній документації не відповідало 7 партій продукції на суму понад 2 тис. 621 грн. (70%).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту України.

Повідомляють, що чотири партії продукції не відповідали НД за фізико-хімічними показниками (завищена масова частка крохмалю та білка). За органолептичними показниками (зовнішнім виглядом, запахом та смаком) було забраковано три партії перевіреної продукції. Крім того, чотири партії перевіреної продукції були промарковані з порушеннями (відсутня назва, адреса підприємства виробника, дата виготовлення та номер партії виробництва, не вказані умови зберігання та сорт виробу).

За результатами перевірок фахівці ДП «Черкасистандартметрологія» заборонили реалізовувати сім партій продукції. Суб’єкти господарювання були оштрафовані на загальну суму 1082 грн. За реалізацію продукції, яка не відповідала вимогам НД, чотири відповідальні посадові особи притягнуті до адміністративної відповідальності та оштрафовані на 850 грн.