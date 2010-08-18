У Криму презентували нову технологію поводження з ТПВ

У Раді міністрів АРК відбулася презентація технологічного процесу поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) із застосуванням ноу-хау японської компанії GAIA Group.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні інформаційної політики Радміну АРК.

Як розповів генеральний директор ТОВ "Експлуатація та будівництво підземних об`єктів", професор Микола ГЛУХОВ, новий процес поводження з ТПВ базується на утилізації 60% твердих органічних відходів з витягуванням металу, скла, кераміки, будівельних матеріалів.

Технологія передбачає збір сміття в контейнери, транспортування і розвантаження його в конвертери, повну утилізацію органічної частини відходів, а також розподіл, переробку і пакетування вторинної сировини. При цьому добовий обсяг сміття повністю переробляється за наступну добу.

М.ГЛУХОВ підкреслив, що процес розкладання ТПВ не вимагає витрат енергії, уточнивши, що "використовується унікальний процесор магнітної кисневої енергії, щоб розкласти органічні матеріали".

Гендиректор компанії зазначив, що в 500-тисячному населеному пункті потрібно буде 30-35 млн. євро для повного впровадження такого технологічного процесу протягом року. "На такий населений пункт площа земельної ділянки для розташування технологічного терміналу мінімальна і становить близько 2 га. Чисельність обслуговуючого персоналу - 150 чоловік", - резюмував він.

Кажучи конкретно про збір сміття, М.ГЛУХОВ сказав, що біля під`їздів, на спеціальних майданчиках поблизу житлових будинків і адміністративних будівель, у парках і скверах, у зонах відпочинку і на пляжах встановлюватимуться контейнери, на 2/3 заглиблені в грунт.

Він відзначив переваги нового вигляду контейнера - його економічні, гігієнічні та екологічні складові. Зокрема, збільшена місткість вертикального контейнера дасть змогу скоротити транспортні витрати і час, оскільки раніше викинуті відходи, що знаходяться в нижній частині місткості, ущільнюватимуться під масою нових, а прохолода землі уповільнить діяльність бактерій і зведе до мінімуму процес розкладання. Легка і зручна в експлуатації кришка не тільки запобігатиме попаданню в контейнер атмосферних опадів і проникненню тварин, а й поширення характерних для сміття запахів. При цьому контейнери мають незначну висоту, що дозволить користуватися ними як дітям, так і інвалідам.

У рамках презентації представники міст і районів автономії розглянули перспективи використання представленого процесу звернення з ТПВ і розміщенням на території Криму технологічних терміналів з переробки і утилізації сміття. При цьому влада м. Керчі вже висловила зацікавленість у впровадженні такого процесу з переробки і утилізації сміття в їхньому регіоні.