В Україні мінімальний розмір допомоги з безробіття підвищать до 665 грн.

В Україні з 1 вересня мінімальний розмір допомоги по безробіттю буде підвищено до 665 грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мінпраці, відповідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Крім того, з 1 жовтня мінімальна допомога по безробіттю для застрахованих у Фонді осіб становитиме не менше 680 грн., з 1 грудня – не менше 700 грн проти 600 грн. за станом на 1 липня 2010 року.

Для тих безробітних громадян, які не застраховані у Фонді, виплати будуть нижчими, однак також підвищеними з 430 до рівня 480 грн. з 1 вересня, з 1 жовтня - до 490 грн., з 1 грудня - до 500 грн.

У 2010 році доходи і видатки Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття склали 7,258 млн. грн.