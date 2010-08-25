У Донецьку пройшла святкова презентація національних кухонь

У Донецьку 24 серпня в центральному парку культури та відпочинку ім. Щербакова пройшла традиційна святкова презентація національних кухонь із безкоштовною дегустацією страв для всіх бажаючих.

Свої національні страви представили понад 20 національних товариств, які проживають на території міста Донецька. Свято супроводжувалося народними піснями, танцями, примовками, відкриті шатра й столи були декоративно прикрашені колоритними національними орнаментами, поряд майоріли прапори різних країн.

Різноманітними кулінарними стравами були заставлені столи національних кухонь: вірменської, єврейської, білоруської, роменської, в`єтнамської, корейської, польської, грецької, арабської, німецької, чеської, китайської, грузинської, азербайджанської, російської, болгарської, узбецької та ін.

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО, який відвідав свято, подякував усім національним товариствам за вагомий внесок у громадське життя Донецька, за збереження національної культури й традицій. Від імені всіх національностей, які проживають у шахтарській столиці, меру вручили спільний коровай. Потім О.ЛУК’ЯНЧЕНКО обійшов усіх, хто представляв кулінарними шедеврами кухню свого народу, покуштував пригощання й навіть заспівав із українцями народну пісню «Гей, наливайте повнії чари».

Представники кожного товариства в яскравих національних костюмах пропонували усім охочим продегустувати страви їхньої народної кухні. Так, грузинська кухня була представлена стравами тих народностей, які живуть у Грузії: аджика по-абхазьски, хачапурі, сулугуні, шашлики тощо. На кулінарному святі білоруси пригощали драниками, ассірійці – ширвою, євреї - солодкими пирогами, узбеки пригощали пловом, поляки – різними пиріжками.

Українська національна кухня пригощала відпочиваючих голубцями, салом, бужениною, варениками з капустою, картоплею, м`ясом та сиром.

На цьому святі охочих покуштувати різних страв було традиційно дуже багато, люди майже змітали все зі столів. Буквально за півгодини «дегустувальники» спустошили практично всі столи.