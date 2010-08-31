На Київщини всі школи підключать до інтернету
Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що цього року в регіоні будуть комп’ютеризовані та підключені до інтернету всі школи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після урочистостей з нагоди відкриття нової загальноосвітньої школи в селі Сухоліси Білоцерківського району.
«В цьому році ми комп’ютеризуємо і до інтернету підведемо всі школи області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.
Продовжуючи тему розвитку освіти, губернатор пошкодував з приводу того, що в регіоні на сьогодні не вистачає шкіл.
«На жаль, можу констатувати, що в області ще недостатньо шкіл, – учні навчаються і в дві зміни, і їздять до шкіл за 10-12 кілометрів. Це треба виправляти», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що цього року в області буде введено в експлуатацію ще 5 шкіл.
Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що дав доручення місцевим адміністраціям в кожному районі виділити земельні ділянки під будівництво середніх загальноосвітніх закладів.
Також губернатор запевнив, що влада області продовжить виконувати програму з наповнення шкільних бібліотек.
«Будемо наповнювати шкільні бібліотеки – батьки повинні бути впевнені, що в школі все є: від парти до підручника», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.