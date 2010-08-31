На Київщини всі школи підключать до інтернету

Голова Київської обласної державної адміністрації Анатолій ПРИСЯЖНЮК запевняє, що цього року в регіоні будуть комп’ютеризовані та підключені до інтернету всі школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ПРИСЯЖНЮК сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам після урочистостей з нагоди відкриття нової загальноосвітньої школи в селі Сухоліси Білоцерківського району.

«В цьому році ми комп’ютеризуємо і до інтернету підведемо всі школи області», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК.

Продовжуючи тему розвитку освіти, губернатор пошкодував з приводу того, що в регіоні на сьогодні не вистачає шкіл.

«На жаль, можу констатувати, що в області ще недостатньо шкіл, – учні навчаються і в дві зміни, і їздять до шкіл за 10-12 кілометрів. Це треба виправляти», - сказав А.ПРИСЯЖНЮК, зауваживши, що цього року в області буде введено в експлуатацію ще 5 шкіл.

Крім того, А.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що дав доручення місцевим адміністраціям в кожному районі виділити земельні ділянки під будівництво середніх загальноосвітніх закладів.

Також губернатор запевнив, що влада області продовжить виконувати програму з наповнення шкільних бібліотек.

«Будемо наповнювати шкільні бібліотеки – батьки повинні бути впевнені, що в школі все є: від парти до підручника», - наголосив А.ПРИСЯЖНЮК.