Населення України заборгувало за спожиті ЖКП 8 млрд. грн.

Населення України заборгувало за спожиті житлово-комунальні послуги 8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України Сергій ЛАСІКОВ учора в Полтавській облдержадміністрації під час виїзної міжрегіональної наради з питань призначення населенню субсидій за спрощеним порядком.

За його словами, завдяки наданню населенню субсидій за спрощеною системою вдасться швидше погасити ці борги.

Він також зазначив, що за новим порядком призначення субсидії в Полтавській області нараховані 3281 громадянину, попереду за цим показником лише Київ, де субсидії за спрощеним порядком нараховані 5405 громадянам.

За словами заступника міністра праці та соціальної політики України Віталія МУЩИНІНА, в Сумській області субсидії за новим порядком нараховані 2060 громадянам, у Харківській – 1384 громадянам.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, жителі України в січні-липні цього року сплатили за житлово-комунальні послуги 18 млрд. грн., що становить 101,9% від нарахованих за цей період сум. Заборгованість населення з оплати ЖКП у липні 2010 року зменшилася на 3,9%, порівняно з червнем ц.р. й на початок серпня становила 10 млрд. 044 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становив 4 місяці. Зменшення заборгованості відбулося в усіх регіонах країни, окрім Києва та Севастополя.