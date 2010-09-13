У шкільній їдальні в Євпаторії діти отруїлися запіканкою з м’ясом
Порушили технологію приготування
Число госпіталізованих до лікарні 10-11 вересня дітей, що отруїлися в їдальні школи № 12 в Євпаторії, збільшилося до 63-х.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Кримського управління МНС.
«Діти - віком від 6 до 10 років», - зазначається у прес-релізі.
Враховуючи поліпшення стану здоров`я хворих, які госпіталізовані у п`ятницю до медустанови, прогнозується виписка із стаціонару у понеділок, 13 вересня.
За інформацією МНС України, у шкільній їдальні харчувалися 167 учнів.
Як повідомляв УНІАН, за даними на ранок 11 вересня, у лікарні з попереднім діагнозом «бактерійна кишкова інфекція» перебували 58 школярів, які відвідували групу продовженого дня.
Ймовірною причиною отруєння головний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО назвав порушення кухарями технології приготування їжі - запіканки з макаронами, м`ясом і яйцями.
Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охороні життя і здоров`я неповнолітніх».