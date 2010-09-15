У Хмельницькому з’явиться депутатський парк

Депутат Хмельницької міської ради Микола МАЛИЙ запропонував колегам по депутатському корпусу відзначити завершення поточної каденції закладенням депутатського парку.

Як передає кореспондент УНІАН, депутати міськради на позачерговій сесії підтримали ініціативу колеги.

«Я радий, що мав честь у цій каденції бути депутатом і усім колегам-депутатам - що ми за цей час не втратили честі. Пропоную завершити нашу роботу, разом, посадивши новий парк», - сказав він.

М.МАЛИЙ додав, що мав зустріч з головним архітектором Хмельницького, і дійшов попередньої згоди щодо розміщення парку - поблизу палацу творчості дітей та юнацтва на вулиці Прибузькій.