В Україні середня зарплата скоротилася на 87 гривень

Середня заробітна плата по Україні в серпні 2010 року скоротилася на 87 грн. порівняно з липнем ц.р., а порівняно з початком року – збільшилася на 364 грн. і на 1 вересня 2010 року становила 2280 грн.

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті статистики України, це дані по підприємствах і їх окремих підрозділах з кількістю найнятих робітників 10 і більш осіб.

За інформацією Держкомстату, по Києву середня заробітна плата в серпні порівняно з липнем скоротилася на 149 грн. – до 3431 грн. (з початку року – зросла на 462 грн.), по Київській області – скоротилася на 30 грн., до 2370 грн. (з початку року – зросла на 463 грн.), по Донецькій області – скоротилася на 10 грн., до 2612 грн. (з початку року – зросла на 429 грн.), по Дніпропетровській області – скоротилася на 169 грн., до 2415 грн. (з початку року – зросла на 392 грн.).

Найнижчий рівень середньої заробітної плати за підсумками серпня зафіксовано в Тернопільській (1708 грн.) і Волинській (1730 грн.) областях.

Середньомісячна зарплата в Україні в січні-серпні ц.р. збільшилася на 311 грн. порівняно з аналогічним періодом 2009 року і на 1 вересня становила 2160 грн.

Нагадаємо, на 1 серпня ц.р. рівень середньомісячної зарплати по Україні становив 2144 грн.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, середньомісячна заробітна плата в Україні за підсумками 2009 року становила 1906 грн. на одного штатного працівника.