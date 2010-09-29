У Львові встановлюють сміттєві контейнери для скла

У Сихівському житловому мікрорайоні Львова починають встановлювати контейнери для збирання скла. Це пілотний проект з сортування скла у Львові.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, на території Сихівського району Львова до середини жовтня планують встановити 60 таких контейнерів.

«З одного боку буде контейнер для пластикового сміття, з іншого – для скла, і посередині – для усього іншого. Для скла будуть спеціальні закриті бокси, куди можна тільки кидати сміття та зі спеціальним нахилом, щоб воно не розбивалось», – повідомив УНІАН голова Сихівського району Львова Іван ЛОЗИНСЬКИЙ.

Встановленням контейнерів і вивезенням сміття займається компанія «Ком-Еко-Львів».

Як повідомили УНІАН у компанії «Ком-Еко-Львів», усі контейнери будуть металеві, як для ТПВ, пластику та скла. На кожному будуть спеціальні наклейки, чим і відрізнятимуться. Вартість такого контейнера більше 2 тис. гривень. Кожен 6-й контейнер буде встановлений для пластику чи скла, тобто до 15% від загального сміття.