Половина українців зберігає заощадження "в матраці"

Трохи менше 50% українського населення зберігають грошові заощадження вдома або в сейфі. Про це свідчить дослідження австрійської компанії IMAS International і Erste Bank.

Дослідження включає в себе вивчення поведінки вкладників в Україні. У вибірку увійшло міське населення старше 15 років. При цьому в аналізі брали участь міста з населенням не менше 100 тисяч чоловік.

Згідно з дослідженням, велика частина українського населення продовжує віддавати перевагу зберіганню коштів "під матрацом", на відміну від використання банківських ощадних продуктів.

Зокрема, 47% респондентів зберігає готівку вдома або в сейфі, ще 23% не робить заощаджень взагалі. При цьому найбільш популярним банківським продуктом в Україні є картковий рахунок та депозитні вклади.

Більше половини українців не задоволені кількістю коштів, які вони можуть відкласти.

Опитування говорить про те, що 61% українців можуть відкладати не більше 550 гривень на місяць, 20% вдається заощадити від 551 до 1100 гривень. І тільки 9% може похвалитися тим, що відкладають більше 1100 гривень.

У той же час, згідно з дослідженням, середньомісячна сума заощаджень українця удвічі менше міського жителя Чехії і втричі менше городянина Австрії.

Серед найбільш поширених побоювань українців, які зберігають кошти - сукупність факторів з приводу знецінення національної валюти (девальвація, зниження купівельної спроможності, високий рівень інфляції). Цього побоюються 83% респондентів.

Ще 37% бояться банкрутства банків.

Крім цього, більшість українців, 70%, як і інші європейці, заощаджують для того, щоб мати фінансовий захист "на чорний день", тоді як лише 13% українців відкладає для старості.

«Економічна правда»