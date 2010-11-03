Найближчим часом 6 станцій метро у Києві звільнять від МАФів

Найближчим часом 6 станцій метро у Києві буде звільнено від МАФів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, який провів друге засідання комісії з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд.

«У результаті обговорень прийнято рішення демонтувати 480 малих архітектурних форм без дозвільної документації та 61 тимчасову споруду, встановлену з порушенням в радіусі 20 метрів біля входу до станцій метрополітену. Це ті МАФи, які ускладнюють роботу метрополітену та загрожують безпеці пасажирів», - зауважив О.МАЗУРЧАК.

Також комісією прийнято рішення звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища з проханням відкликати всі дозволи на розміщення МАФів біля входів та виходів зі станцій метрополітену.

Більш того, демонтажу підлягають і 30 зупинкових комплексів, які встановлені з порушенням «Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони» та за відсутності інвестиційних договорів з КП «Київпастранс». Їх власники систематично не дотримуються правил утримання МАФів у належному санітарному та технічному стані.

Як нагадали при цьому в КМДА, на попередньому засіданні діючої комісії було прийнято рішення демонтувати 232 малі архітектурні форми: 230 тимчасових споруд без дозвільної документації та 2 МАФи, розміщені на місці реконструкції кінцевої зупинки швидкісного трамваю на вулиці Старовокзальній.

За інформацією Головного управління контролю за благоустроєм, станом на 1 листопада демонтовано 100 об’єктів.