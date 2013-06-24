У Житомирі вперше стартував тиждень сталої енергетики

Житомир. Сьогодні у Житомирі за участю експертів Євросоюзу вперше стартував тиждень сталої енергетики.

Як передає кореспондент УНІАН, офіційна церемонія відкриття проекту відбулася сьогодні у Житомирському парку культури та відпочинку ім. Гагаріна за участю керівників Житомирської міської ради, Представництва ЄС в Україні та громадськості.

Як повідомив на відкритті Житомирський міський голова Володимир Дебой, "Житомир успішно впроваджує енергоощадливі проекти, тому протягом тижня енергетики відбудуться заходи, які будуть цікаві для різних аудиторій: для громадськості в цілому, для вузького кола фахівців, інвесторів та інших міст - йдеться про конференції, майстер-класи, конкурси, тематичні презентації енергоефективних проектів та святковий концерт".

У свою чергу керівник програм допомоги "Енергетика, транспорт та навколишнє середовище" Представництва ЄС в Україні Вальтер Треттон розповів, що окрім розважальних акцій, завтра в рамках Європейського тижня стабільної енергетики у Житомирі відбудеться семінар, під час якого експерти обговорять різні фінансові механізми та можливості в рамках Фонду «Східноєвропейське партнерство з енергоефективності та екології» та інших організацій. Конференцію відвідають представники державної влади, європейських посольств і міжнародних донорів, а також мери українських міст, у яких реалізуються міжнародні проекти енергоефективності.

Сьогодні ж після урочистого відкриття тижня енергетики у житомирському парку фінішував автопробіг для легкових автомобілів, що їздять на біопальному. У ньому взяли участь аматорські клуби автомобілістів. Також до вечора у парку діятиме «Місто Сонця»: тут бажаючих пригощатимуть чаєм, нагрітим теплом сонця, проведуть майстер-клас з декорування еко-сумок.

Сьогоднішнє відкриття тижня завершить гала концерт за участю KozaK SyStem, Дримба Да Дзига, GrozovSka Band та Євгена Хмари.

До кінця цього тижня у Житомирі відбуватимуться й інші заходи, присвячені темі енергоощадливості. Під час цього тижня у Житомирі на практиці демонструватимуть результати від реалізації міжнародних енергоефективних проектів - покажуть утеплений садочок, котельні, які працюють на біопаливі та інше.