КМУ пропонує заборонити розміщувати зовнішню рекламу над автошляхами

Кабінет Міністрів підтримав обмеження розміщення зовнішньої реклами на автошляхах і вулицях. Відповідний законопроект, розроблений Міністерством внутрішніх справ, Уряд схвалив на засіданні 26 червня, повідомляється на сайті КМУ.

Законопроект пропонує внести зміни до законів України «Про рекламу» та «Про автомобільні дороги». Зокрема, мова йде про заборону розташування засобів зовнішньої реклами на тротуарах, велосипедних та пішохідних доріжках, а також алеях; поза населеними пунктами на відстані менш ніж 10 метрів від краю проїзної частини ( нині 5 метрів); у межах смуги відведення автомобільних доріг загального користування; над проїзною частиною автомобільних доріг загального користування;

Зовнішню рекламу також заборонять розташовувати на розділювальних смугах автомобільних доріг загального користування;

на поверхнях та опорах дорожніх знаків, освітлення, штучних споруд; у зоні транспортних розв’язок, мостів, шляхопроводів;

у місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.

Реалізація вищезазначених норм закону дозволить, у першу чергу, підвищити безпеку дорожнього руху шляхом зменшення впливу сторонньої інформації на його учасників, зазначається в релізі. Окрім цього, такі зміни спрямовані на адаптацію українського законодавства до стандартів ЄС.