Уряд вніс зміни до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), які застосовуються для комплектації обладнання, що використовується в медицині, зокрема, променевій терапії, промисловості, науково-дослідній діяльності. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України було схвалено 26 червня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Прийняті зміни уточнюють та конкретизують вимоги щодо виробництва та використання закритих джерел іонізуючого випромінювання, правил маркування і введення в обіг, здійснення і оформлення процедур підтвердження та декларування відповідності.

Використання цього регламенту досить вузьке – адже в Україні немає виробників ДІВ. Проте прийняті зміни дають гарантію користувачам, що капсули з джерелом радіоактивного випромінювання герметичні і безпечні.

Зміни були необхідні, по-перше, для приведення у відповідність Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання із законодавчими актами, прийнятими після 2007 року, а по-друге, для імплементації міжнародних вимог та директив ЄС, зазначається в прес-релізі.