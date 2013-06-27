Уряд вніс зміни до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання
Збільшено гарантію герметичності радіоактивних капсул
Уряд вніс зміни до Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), які застосовуються для комплектації обладнання, що використовується в медицині, зокрема, променевій терапії, промисловості, науково-дослідній діяльності. Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України було схвалено 26 червня, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
Прийняті зміни уточнюють та конкретизують вимоги щодо виробництва та використання закритих джерел іонізуючого випромінювання, правил маркування і введення в обіг, здійснення і оформлення процедур підтвердження та декларування відповідності.
Використання цього регламенту досить вузьке – адже в Україні немає виробників ДІВ. Проте прийняті зміни дають гарантію користувачам, що капсули з джерелом радіоактивного випромінювання герметичні і безпечні.
Зміни були необхідні, по-перше, для приведення у відповідність Технічного регламенту закритих джерел іонізуючого випромінювання із законодавчими актами, прийнятими після 2007 року, а по-друге, для імплементації міжнародних вимог та директив ЄС, зазначається в прес-релізі.