МЗС рекомендує українцям утриматися від поїздок до деяких міст Єгипту

Міністерство закордонних справ України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Єгипту, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ.

МЗС попереджає співвітчизників про можливе погіршення ситуації у сфері безпеки у цій країні у зв’язку із запланованими в цій країні на кінець червня та початок липня цього року масовими акціями протесту.

З огляду на це, рекомендуємо утриматися від поїздок до міст Каїр, Александрія, Асьют, Ісмаілія, Порт-Саїд, Суец та на Північний Синай.

Громадянам України, які на даний час відпочивають у курортних містах Єгипту: Хургаді, Шарм аш-Шейху, Марса-Алам, аль-Гуні, Дагабі, Нувейбі МЗС рекомендує проводити відпочинок на території готелю та утримуватися від неорганізованих поїздок за його межі.

Крім того, зовнішньополітичне відомство рекомендує всім громадянам України, які зараз перебувають на території Єгипту, обмежити своє пересування країною, утримуватися від відвідання місць скупчення людей, не брати участь в акціях протесту, демонстраціях чи інших масових заходах.

У Посольстві України в Арабській Республіці Єгипет діє цілодобовий контактний телефон (+2 010 000 39 648), за яким, у разі необхідності, можна зв’язатися із співробітником Посольства.

Цілодобова гаряча лінія МЗС на випадок екстрених ситуацій - +38 044 2381657.