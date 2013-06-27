В Криму створено перелік пляжів з вільним безплатним доступом

Міністерство курортів і туризму Криму підготувало перелік пляжів загального призначення з вільним доступом, а також перелік санаторних та дитячих пляжів. Перелік підготовлений за дорученням Голови Ради міністрів Криму Анатолія Могильова, повідомляє прес-служба Ради міністрів АРК

До списку увійшли 293 пляжі загального призначення з безперешкодним і безкоштовним доступом. На громадських пляжах за плату можуть надаватися послуги пляжного сервісу. При цьому територія, що зайнята платним пляжним інвентарем, не повинна перевищувати 30%.

Анатолій Могильов підкреслив, що це не остаточний список. Перелік постійно оновлюється і додається. «Цього року ми активізували роботу зі зносу незаконних шлагбаумів і огорож на кримських пляжах... Кожен факт незаконного обмеження доступу до громадських пляжів матиме жорсткі правові наслідки», - заявив Голова Радміну Криму.

Крім того, складено список лікувальних пляжів санаторіїв (71 пляж). Доступ на ці пляжні території визначає адміністрація санаторно-курортної установи. З громадян, які не проходять лікування в цьому санаторії, може стягуватися плата.

Окрім цього, створено перелік дитячих пляжів Криму (70 пляжів). Стороннім особам заборонено відвідувати пляжі дитячих установ оздоровлення і відпочинку.

Також нині Мінкурортів АРК проводить роботу за визначення функціонального призначення оздоровчих пляжів. Таких пляжів налічується більше 130. Доступ на ці пляжі є обмеженим. При цьому на низку таких пляжів забезпечений безперешкодний і безкоштовний вхід. Як пояснили в профільному міністерстві, зазвичай така ситуація спостерігається в регіонах, які не мають дефіциту пляжних територій.

