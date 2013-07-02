У багатоповерхівках Житомира з кранів тече вода з різким болотяним запахом

Житомир. У Житомирі ось вже другий день через цвітіння водорості у річці Тетерів з кранів тече вода з різким неприємним запахом.

Як передає кореспондент УНІАН, таке явище спостерігається, зокрема, у багатоповерхівках по вулиці Гагаріна, Шелушкова, Вокзальна та інших.

Зовні начебто чиста вода має різкий болотяний запах.

Мешканці міста скаржаться у КП «Міський інформаційний центр» Житомирської міської ради на неякісну воду в кранах, розповіли УНІАН у міськраді.

Фахівці КП "Житомирводоканал" пояснюють неприємний запах води у квартирах житомирян сезонним цвітінням водорості в місцях її забору. Там також уточнили, що "вода, яка виходить з очисних споруд водопровідного комплексу станції другого підйому Комунального підприємства "Житомирводоканал" відповідає діючим санітарним нормам".

Водночас фахівці водоканалу не заперечують той факт, що вода має специфічний болотний запах сірководню через цвітіння. Наразі КП "Житомирводоканал" вживає заходи для виправлення ситуації.