З 1 липня кияни отримали інтернет-доступ до містобудівної документації

З 20:00 1 липня 2013 року відкрито публічний доступ до інформаційного геопорталу, завдяки якому кияни отримають необмежений доступ до містобудівної документації, що дасть змогу формувати необхідні інформаційні запити, реєструвати власний віртуальний кабінет, тощо, повідомляє прес-служба КМДА.

«Із формуванням та наповненням ресурсів містобудівного кадастру перелік послуг та обсяг відкритої інформації буде розширюватись. А це однозначний прорив у побудування громадського діалогу у містобудівній політиці міста», – розповів заступник директора столичного Департаменту містобудування та архітектури Андрій Вавриш.

Він розповів, що організована ще у 2012 році Департаментом містобудування та архітектури під керівництвом Мінрегіону України наукова робота має надзвичайно важливе значення, оскільки Містобудівний кадастр є не просто ядром міської інформаційної системи, в якій зберігаються усі геоінформаційні дані, наприклад, про об’єкти, території, функціональне призначення, право власності, тощо.

«Взагалі, що стосується відповідності роботи з розробки Містобудівного кадастру вимогам та стандартам, слід зазначити, що всі роботи проводяться у відповідності до стандартів ISO19100 та рекомендацій Директиви Євросоюзу INSPIRE. А це означає, що вітчизняна інформаційна система базуватиметься на найкращих світових зразках та передових засадах. У цьому контексті ключовим є розуміння того, що містобудівний кадастр є інформаційною системою, яка існує як середовище розподілених баз геопросторових даних», – сказав Андрій Вавриш та додав, що при цьому необхідно розуміти існуючий нині стан інформатизації в органах архітектури та містобудування в деяких регіонах. Містобудівна документація повсякчас використовується в роботі взагалі у паперовому вигляді, а ті матеріали, що переведені в електронний вигляд, мають у більшості випадків лише растрову форму та не піддаються простій інтеграції. Тому консолідація таких вихідних має пройти через переведення їх у нову систему координат УСК-2000 для відповідного геопросторового прив’язування, відхід від паперових та цифрових растрових даних і т.д.