У найближчі 5-7 років виробництво світлодіодної техніки в Україні зросте в 100 разів

Український ринок світлодіодної техніки динамічно розвивається, а виробництво такої продукції Уряд визнав одним із пріоритетних. Про це повідомляється на сайті КМУ.

Як зазначає Голова Держінформнауки Володимир Семиноженко, в Україні за останні два роки вдалося налагодити серійне виробництво світлодіодних пристроїв на шести підприємствах. Ще 14 підприємств забезпечують виробництво комплектуючих. Проект з виробництва вітчизняної енергоефективної світлодіодної техніки також включено до нещодавно прийнятої Державної програми активізації економічного розвитку.

Завдяки таким крокам, виробництво енергозберігаючої світлодіодної техніки в Україні за два останні роки збільшилося у три рази. Очікується, що за 5-7 років виробництво світлодіодної продукції в Україні зросте у понад 100 разів. А це 70% потреб ринку.

Крім того, в Україні розпочав роботу «Центр випробувань і діагностики напівпровідникових джерел світла та освітлювальних систем на їх основі», оснащений найсучаснішим метрологічним обладнанням, яке дозволяє здійснювати комплексний контроль параметрів світлодіодних світильників. Захисту ринку від неякісної контрафактної продукції також сприяє діяльність «Асоціації виробників світлодіодної техніки». У свою чергу реалізацію світлодіодної техніки вітчизняного виробництва забезпечує Національна лізингова компанія «Укрсвітлолізінг», яка має на меті залучення значних інвестицій.

До 2020 року Україна має повністю перейти на світлодіодне освітлювання, що дозволить щорічно економити понад 30 млрд грн, наголошує Голова Держінформнауки Володимир Семиноженко.

Утім, економічний ефект від ламп нового покоління очікують уже найближчим часом. Світлодіодна техніка є надзвичайно енергоощадна: енергоспоживання таких приладів у 8-10 разів менше, ніж у лампах розжарювання, а строк служби – понад 50 тис. годин. Це дозволить суттєво заощаджувати на електроенергії. Так, економія коштів від зменшення витрат на електроенергію становитиме біля 250 млн. грн. у 2014 році та до 2 млрд. грн. в 2020 році при вартості електроенергії 0,5 грн. за кВт/год.

Для підтримки галузі в Україні схвалена Державна цільова науково-технічна програма «Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі». Програма, зокрема, передбачає реалізацію ряду пілотних проектів з модернізації системи освітлення з використанням новітніх енергоефективних технологій, до яких належить світлодіодна техніка.

Зараз пілотні проекти з впровадження енергозберегаючих світлодіодних джерел світла для освітлення вулиць реалізуються у таких великих і енергозатратних містах як Київ, Харків, Донецьк, Сімферополь, Житомир – там розпочали міняти вуличне освітлення. При цьому слід зазначити, що 5 станцій київського метрополітену також перейшли на світлодіоди. Новітніми лампами користуються і 28 ОСББ в Харкові та столиці. Досвід пілотних міст уже свідчить про ефективність програми з впроваджена енергозберігаючих світлодіодних джерел світла. Тому експерти вивчають питання широкого поширення цієї практики на всю територію України.

Зараз Уряд розглядає питання фінансування проектів комплексного впровадження в 2013-2014 роках світлодіодної освітлювальної техніки на ключових ділянках трас, зокрема, йдеться про траси Київ-Чернігів, Київ-Харків, Київ-Луганськ, Київ-Чоп, Київ-Одеса.

Робота у цьому напрямку продовжується. Зараз на доручення Президента України розробляється комплексна програма ефективного споживання енергії в комунальній сфері та у виробництві, яка, зокрема, передбачає широке впровадження енергозберігаючих світлодіодних систем.