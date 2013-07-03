У Миколаєві для власників кафе хочуть кримінальну відповідальність за отруєння

Миколаївська облдержадміністрація звертатиметься до народних депутатів України та вищого керівництва держави з пропозицією ввести кримінальну відповідальності приватних підприємців за порушення санітарно-гігієнічних норм, які призвели до харчових отруєнь відвідувачів їх закладів.

Про це сказав перший заступник голови ОДА Геннадій Ніколенко на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляється на сайті ОДА.

На засіданні наголошувалось, що останнім часом в закладах харчування у Миколаєві сталося щонайменше два серйозних отруєння відвідувачів. Зокрема, випускники МНУ ім.. В. Сухомлинського вихідними днями відзначали в кафе «Приємне побачення» свій випускний вечір. На сьогодні 11 осіб госпіталізовано і лікарі поставили їм діагноз сальмонельоз. Крім того, нещодавно масове харчове отруєння відбулося в закладі швидкого харчування «Кебаб+».

Пояснюючи доцільність посилення відповідальності власників закладів харчування, Г.Ніколенко зауважив, «якщо ми спрощуємо дозвільну систему для підприємців, то необхідно посилити відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних норм».