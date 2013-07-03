Анонс на 4 липня

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- Відбудеться прес-конференція Міністра екології та природних ресурсів України Олега Проскурякова та Голови Державного агентства з управління зоною відчуження Володимира Холоши на тему «ВІЗИТ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕЛЕГАЦІЇ ДО ЯПОНІЇ. РОЗВИТОК СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ ПО ЛІНІЇ «ФУКУСІМА-ЧОРНОБИЛЬ».

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- Круглий стіл на тему: «Забезпечення молоді житлом – реалії та умови реалізації». Організатори: Федерація профспілок України та Всеукраїнська асоціація “Укрмолодьжитло”. Учасники: голова Федерації профспілок України Юрій Кулик; голова правління Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву Леонід Рисухін; директор Іпотечного центру в м.Києві та Київській області Сергій Комнатний та ін.

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- Відбудеться VIII щорічна конференція малих міст України на тему: “Малі міста як центр уваги реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”. Учасники: М.Ставнійчук, радник Президента України керівник ГУ конституційно-правової модернізації АПУ; Д.Жванія, голова Комітету ВРУ з питань держбудівництва та місцевого самоврядування; Г.Темник, міністр регіонрозвитку, будівництва та ЖКГ України; С.Маліков голова Держфонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні; В.Рістовскі, посол, представник Генерального секретаря СЄ з координації програм співробітництва в Україні; Г.Бельтрані, директор Швейцарського бюро співробітництва в Україні.

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- Міністр соціальної політики Наталія Королевська візьме участь у роботі Народної колегії. Питання: зайнятість та створення робочих місць; взаємодія громадськості, учасників Народної Колегії, з органами влади; гендерна політика: проблеми та пропозиції щодо вирішення; соціалізація людей з особливими потребами та дітей-інвалідів та стимулювання їхнього розвитку. По завершенні відбудеться брифінг міністра соціальної політики Наталії Королевської та представників Народної колегії.

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- В Києві, на Арсенальній площі, біля заводу «Арсенал» відбудеться лікування пам`ятки природи-вікового ясена Тотлебена, що є одним з найдавніших ясенів Києва. Лікування проведуть фахівці Київського еколого-культурного центру.

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- Відбудеться презентація другого випуску мультимедійного довідника «Закарпаття автентичне». Організатор: Український видавничий консорціум. Запрошені: Володимир Мерцин, керівник проекту «Закарпаття автентичне»; Степан Віднянський, зав.відділом Інституту історії України НАНУ; Василь Лазоришинець, президент Товариства «Закарпатців в м. Києві»; Григорій Поп, зав.відділом Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ; Георгій Почепцов, професор Національної академії державного управління при Президентові України, експерт в області комунікаційних технологій та ін.

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14-30 - В УНІАН відбудеться круглий стіл на тему: «Енергетична безпека України: розірвання газових угод 2009-го року». Питання: Всі визнають, що угоди про імпорт газу з Росії мають бути переглянуті – тоді чому Україна не прагне їх розірвати? Як оскаржити цю бездіяльність нинішньої влади в українських судах? Чи справді російський газ є безальтернативним?. Серед учасників: Олександр Чалий, колишній перший заст.міністра закордонних справ; народні депутати Анатолій Гриценко, Сергій Власенко, Олег Канівець, Ігор Васюник та інші; Іван Діяк, екс-посадовець «Нафтогазу», колишній радник Президента; Олег Березюк, адвокат, голова ГО «Українське юридичне товариство»; Станіслав Батрин, директор юридичної фірми «Lions Litigate»; Микола Сірий, науковець, Інститут держави та права НАНУ; Михайло Басараб, політолог; Ігор Жданов, політолог. (вул.Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефони: (044)253-46-87; (097)464-19-42; (067)232-23-81.

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- Відбудеться чергове засідання Громадської ради Державного агентства екологічних інвестицій України. Питання: Створення потенціалу для низьковуглецевого розвитку в Україні та внутрішнього ринку торгівлі викидами. Результати впровадження проектів за схемою «зелених» інвестицій в Україні. Аналіз стану проведення ДАЕІ консультацій з громадськістю. Стан оприлюднення ДАЕІ публічної інформації на офіційному сайті та ін.