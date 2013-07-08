КМУ передав у власність місцевим громадам низку ділянок автодоріг загального користування

Кабінет міністрів України передав у власність териториальним громадам міст Донецької області низку ділянок автомобільних доріг загального користування. Відповідне розпорядження ( 3 липня 2013 р. № 482-р), розміщене на сайті КМУ.

Так, територіальній громаді Донецька у власність передається ділянка Т-05-07 Донецьк — Харцизьк — Амвросіївка — контрольно-пропускний пункт “Успенка” загальною протяжністю 5,71 кілометра, яка проходить по бульв. Шевченка протяжністю 3,46 кілометра (км 5+110 — км 8+760), вул. Набережній (до просп. Миру) протяжністю 0,9 кілометра (км 4+210 — км 5+110), просп. 75-річчя футбольного клубу “Шахтар” протяжністю 1,35 кілометра (км 2+860 — км 4+210)

- територіальній громаді Єнакієвого - ділянка С050327 Горлівка — Єнакієве загальною протяжністю 7,55 кілометра, яка проходить по просп. Гірників, вулицях Гагаріна, “50 лєт Октября”, Кронштадтській, просп. Леніна (км 7+400 — км 14+950);

- територіальній громаді Артемівська - ділянка Т-05-04 Красноармійськ — Артемівськ — Михайлівка загальною протяжністю 2,25 кілометра, яка проходить по вул. Корсунського (км 74+550 — км 76+800); Т-05-13 Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка протяжністю 5,36 кілометра, яка проходить по вул. Совєтській (км 61+620 — км 66+980); Т-05-04 Красноармійськ — Артемівськ — Михайлівка загальною протяжністю 9,54 кілометра, яка проходить по вулицях Широкій, Маріупольській, Артема, пров. Кирпичному, вулицях Тевосяна, Первомайській і П. Лумумби (км 76+800 — км 86+263);

- територіальній громаді Макіївки - ділянка Т-05-07 Донецьк — Харцизьк — Амвросіївка — контрольно-пропускний пункт “Успенка” загальною протяжністю 10,3825 кілометра, яка проходить по вул. Магістральній (км 14+250 — км 18+150) протяжністю 3,9 кілометра, вул. Автотранспортній (км 18+150 — км 19+175 та км 19+205 — км 22+950, за винятком залізничного переїзду завдовжки 30 метрів) протяжністю 4,77 кілометра, вул. Городецькій (км 22+950 — км 24+526 та км 24+556 — км 24+692, за винятком залізничного переїзду завдовжки 30 метрів) протяжністю 1,712 кілометра

- територіальній громаді Горлівки — ділянка Т-05-13 Красний Лиман — Артемівськ — Горлівка загальною протяжністю 12,166 кілометра, яка проходить по Артемівському шосе (км 90+560 — км 92+640), вулицях Академіка Корольова (км 92+640 — км 93+753), Бориса Макухи (км 93+753 — км 94+620, за винятком шляхопроводу завдовжки 79 метрів), Пересипкіна (км 94+620 — км 96+970), Кузнєцова-Зубарєва (км 96+970 — км 99+014, за винятком двох шляхопроводів завдовжки 51 та 73 метри), Інтернаціональній (км 99+014 — км 102+936, за винятком трамвайної колії завдовжки 7 метрів).