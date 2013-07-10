Прокуратура порахувала збитки від витоку нафтопродуктів із затонулого буксира «Іссик-Куль»

Миколаїв. Збиток від витоку нафтопродуктів із затонулого в лютому на миколаївському суднобудівному заводі "Океан" буксира «Іссик-Куль» становить понад 707 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.

У лютому на території ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" під час буксирування судна затонув буксир «Іссик-Куль», внаслідок чого стався витік нафтопродуктів на поверхню води лиману загальною кількістю 269 кг.

У зв`язку з цим Миколаївським міжрайонним прокурором з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено інформацію за фактом порушення правил екологічної безпеки, що спричинило збиток навколишньому природному середовищу на суму понад 707 тис. грн. Злочин зареєстровано за ч.1 ст.236 ККУ (порушення правил екологічної безпеки).

Буксир піднято на поверхню, з нього відкачано воду в кількості 50 кубометрів і залишки дизельного палива в кількості 330 літрів.

"Загрози навколишньому середовищу на даний час немає", - повідомив старший прокурор прокуратури області з питань захисту прав громадян і інтересів держави в екологічній сфері Юрій Трач.

У справі продовжується досудове розслідування.

Як відомо, "Іссик-Куль" затонув 5 лютого на території ПАТ "Миколаївський суднобудівний завод "Океан" під час буксирування. Довжина буксира 14 м, ширина 3,7 м, екіпаж дві особи.