На Харківщині 38 котелень підприємства «ДРІТ» переведуть з газу на паливні брикети

Перевести з природного газу на паливні брикети 38 котелень підприємства «ДРІТ» планується у разі реалізації енергозберігаючого інвестпроекту, повідомляється на сайті Харківської ОДА.

За інформацією першого заступника голови Харківської облдержадміністрації Валентина Дулуба, ХОКП «Дирекція розвитку інфраструктури території» розробила інвестиційний проект з впровадження енергозберігаючих технологій, в рамках якого планується перевести 38 котелень підприємства з природного газу на паливні брикети з наступною додатковою установкою 49 котлів (ККД 87%). Загальна вартість розробленого інвестиційного проекту – 14,3 млн грн, термін окупності майже 1,5 року.

Для забезпечення твердопаливних котлів паливними брикетами планується доукомплектувати існуючий на підприємстві цех з виготовлення паливних брикетів і побудувати додатково два цехи на філіях підприємства у Куп`янському та Дергачівському районах.

На даний час проект знаходиться на розгляді в Департаменті міжнародного співробітництва Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України за запитом Мінекономрозвитку України для отримання гранту від Японського агентства міжнародного співробітництва (ЛСА).

Ведуться переговори з японською стороною, а 24 травня 2013 року представники японської організації Asuka Green Investment відвідали одну з 38-ми котелень, де планується впровадження пілотного проекту.