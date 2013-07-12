Депутат пропонує реалізувати в Криму міжнародний круїзний проект

Автономна Республіка Крим може стати майданчиком для реалізації міжнародного проекту розвитку круїзного туризму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, таку думку висловила в Софії народний депутат, заступник голови Парламентської Асамблеї Чорноморського економічного співробітництва з фінансових питань, голова української делегації в ПАЧЕС Олена Нетецька.

На її думку, круїзний туризм є найбільш об`єднуючим видом туризму для всіх країн Чорного моря.

«З шести портів, які працюють в Україні, п`ять розташовані в Криму: в Євпаторії, Ялті, Севастополі, Феодосії і Керчі. Крим може стати одним з майданчиків для реалізації міжнародного проекту розвитку круїзного туризму», - відзначила вона.

За допомогою ПАЧЕС, упевнена парламентарій, можна розробити і реалізувати спільну ініціативу з просування Чорного моря як туристичного макрорегіону. Для цього необхідно ухвалити єдині правила пасажирського мореплавання в регіоні, спростити прикордонні і митні процедури при перетині кордонів чорноморських країн круїзними туристами тощо.

*** До складу ПАЧЕС входять 76 парламентаріїв, які представляють найвищі законодавчі органи 12 держав - членів Чорноморського економічного співробітництва. Членами ЧЕС є Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина і Україна.

41-та Генеральна асамблея ПАЧЕС проходить з 9 по 11 липня в Софії.