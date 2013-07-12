На Волині інвестори сприятимуть створенню нової галузі - виробництво біоетанолу із зернових

На Волині інвестори сприятимуть створенню нової галузі з виробництва біоетанолу із зернових, повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсівю

Нещодавно Кабінет Міністрів України погодив продаж земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення спільному підприємству ТзОВ “ХАН-Електробау Україна” у Нововолинську для обслуговування виробничих приміщень площею 2,5307 га вартістю 1220,529 тис. гривень.

«Це ті інвестори, які так необхідні Волинському краю. Сьогодні вельми важливе значення мають інвестиції в економіку області щодо створення в Україні нової галузі з виробництва біоетанолу із зернових культур», – підкреслив начальник Головного управління Держземагентства у Волинській області Василь Василенко.

Також фахівці землевпорядної служби області визначили ще вісім наділів орієнтовною площею 130,96 га, що можуть бути запропоновані для будівництва заводів з виробництва біоетанолу з кукурудзи.