Відтерміновано штрафи за необладнані модулями електронної звітності касові апарати

Президент України Віктор Янукович підписав закон про відтермінування до 1 липня 2014 року накладення штрафів за відсутність у підприємців касових апаратів із модулями для формування електронної звітності.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Закон "Про внесення змін до прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з ухваленням Податкового кодексу України» про відтермінування настання відповідальності за ненадання електронної звітності" (№ 2087а-1 від 30 травня 2013 року) було прийнято Верховною Радою 21 червня 2013 року, а підписано Президентом - 8 липня.

Як повідомляв УНІАН, норма про обов`язкове обладнання касових апаратів модулем електронної касової звітності міститься в Податковому кодексі України і набула чинності з 1 січня 2013 року. Одночасно з 1 січня 2013 року набула чинності норма про перехідний період для підприємців, відведений спеціально для того, щоб дати їм можливість обладнати касові апарати необхідними пристроями. Перехідний період повинен був закінчитися 1 липня 2013 року.

Разом із тим, ряд народних депутатів – представників усіх фракцій парламенту виступили з пропозицією продовжити процес обладнання касових апаратів, але відтермінувати настання відповідальності за необладнані касові апарати. Таке рішення парламентарії мотивували гострим дефіцитом модулів і неможливістю вчасно – до 1 липня поточного року – виконати вимогу Податкового кодексу.