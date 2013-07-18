Регіональний центр з гідрометеорології в Криму отримав комп'ютерну техніку

Кримський Республіканський комітет з охорони навколишнього природного середовища передав обладнання для автоматизованих робочих місць в Регіональний центр з гідрометеорології в Криму.

Як повідомляє Республіканський комітет АРК з охорони навколишнього природного середовища, передача комп’ютерної техніки відбулась в рамках реалізації заходів Програми регіонального моніторингу навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим на 2010-2013 роки.

Фінансування даного заходу здійснювалося за рахунок коштів республіканського бюджету.

Оснащення автоматизованих робочих місць Регіонального центру дозволить запровадити інформаційно-аналітичний комплекс, що дозволяє проводити збір, структуроване накопичення, обробку та аналіз даних про стан природних об`єктів, що в свою чергу дозволить своєчасно реагувати на зміну навколишнього природного середовища.