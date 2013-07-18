Вілкул відзначає важливість україно-німецького проекту "Енергоефективне місто"

Віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул провів робочу зустріч із виконавчим директором Східного комітету німецької економіки (СКНЕ) Райнером Лінднером.

Сторони обговорили подальший розвиток проекту «Енергоефективне місто» у місті Жовква (Львівська область), повідомили УНІАН в прес-службі віце-прем`єр-міністра.

«Використання кращого європейського досвіду для управління та модернізації житлово-комунального господарства (ЖКГ) допоможе зменшити витрати на енергоносії. Перш за все, мова йде про природний газ. Зменшення затрат на виробництво та транспортування тепла – це єдиний шлях не підвищувати тарифи для населення», - сказав Олександр Вілкул.

Він наголосив на важливості для України реалізації проекту «Енергоефективне місто».

Олександр Вілкул зазначив, що проект проходить у рамках роботи українсько-німецької Групи високого рівня з питань економічної співпраці, та передбачає підвищення ефективності управління ЖКГ у 6 українських містах: Жовква, Черкаси, Бердянськ, Тернопіль, Чернівці та Нововолинськ.

«Досвід реалізації проекту «Енергоефективне місто» використовуватиметься і в інших регіонах України», - сказав Олександр Вілкул.

Він зазначив, що в рамках державної Програми модернізації систем теплопостачання комунальної теплоенергетики України, Урядом поставлено завдання за 3 роки вдвічі скоротити споживання природного газу підприємствами теплокомуненерго.

«50% зменшення споживання природного газу буде досягнуто за рахунок використання альтернативних джерел енергії, решта 50% - за рахунок модернізації підприємств ЖКГ», - заявив Віце-прем’єр-міністр.

Він повідомив, що наразі проводиться аналіз техніко-економічного обґрунтування і найближчим часом Кабінет Міністрів України ухвалить рішення щодо проекту.

Олександр Вілкул наголосив, що Німеччина є одним із головних партнерів України у впровадженні енергозберігаючих технологій у сфері ЖКГ.

«Сьогоднішня зустріч відкриває додаткові можливості для розвитку німецько-української співпраці в області комунальної енергоефективності», - сказав Віце-прем`єр-міністр.

В свою чергу, директор Східного комітету німецької економіки (СКНЕ) Райнер Лінднер зазначив, що Німеччина зацікавлена у співпраці із Україною та готова ділитися своїм досвідом управління та модернізації ЖКГ.

Довідка УНІАН. Східний комітет німецької економіки (СКНЕ) створено у 1952 р. з метою сприяння розвитку торгівлі ФРН з країнами тодішнього соціалістичного табору, де зовнішньоторговельні відносини регулювалися на державному рівні. Зі зміною режимів і проведенням ринкових реформ в посткомуністичних країнах актуальність Комітету не зменшилася, оскільки діяльність німецьких компаній на ринках країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) і нині потребує інформаційної та консультативної підтримки центральних структур.

Завданням СКНЕ є спрямування, підтримка та координування діяльності німецьких підприємств у сфері торгівлі, інвестицій та послуг на ринках країн ЦСЄ та СНД. Комітет забезпечує:налагодження контактів та підтримку постійного діалогу з державними органами, діловими колами в країнах ЦСЄ, а також Німеччини; участь в підготовці та проведенні економічних переговорів уряду ФРН з цими країнами; надання актуальної інформації про економічний розвиток країн ЦСЄ; організацію ділових поїздок, конференцій, семінарів, на які запрошуються, як правило, високопоставлені керівники державних органів та провідних компаній; консультування з конкретних питань діяльності окремих німецьких фірм.