Дозиметрична паспортизація сприятиме розвитку сільських територій Рівненщини

Дозиметрична паспортизація сприятиме розвитку сільських територій на Рівненщині, вважає в.о. голови Рівненської облдержадміністрації Анатолій Юхименко.

Цьогоріч дозиметричну паспортизацію проведуть у 183 населених пунктах Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, Зарічненського, Рокитнівського та Сарненського районів, повідомляється на сайті ОДА. На ці заходи з держбюджету спрямували майже півмільйона гривень. За ці гроші визначатимуть вміст радіоактивного цезію та стронцію у молоці та картоплі. Також майже 7 тисяч жителів північних районів обстежать на наявність у їх організмі радіонуклідів.

Водночас, заходи з дозиметричної паспортизації сприятимуть розвитку сільських територій, переконаний в.о. голови облдержадміністрації Анатолій Юхименко. Адже нині на законодавчому рівні статус радіоактивно забруднених мають 339 населених пунктів північних районів, а це більша частина території краю. Це відлякує потенційних інвесторів, які готові розвивати агропромисловий комплекс та харчову промисловість. Відтак, громади не мають достатньо коштів для реалізації власних повноважень, як це передбачено у реформі місцевого самоврядування.

Тим часом результати дозиметричної паспортизації попередніх років свідчать, що у 156 населених пунктах Рівненщини нині можна жити без обмежень за радіаційним фактором, а отже працювати над соціально-економічним розвитком цих територій та області в цілому.