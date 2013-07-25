Тернопіль. 25 серпня. УНІАН. У Тернополі прокуратура заборонила використовувати причали на міському озері.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, попередньо було встановлено, що КП «Тернопільелектротранс» на сьогоднішній день не отримало свідоцтв про придатність до експлуатації двох причалів («Центр» та «Дальній пляж»), біля яких швартуються два теплоходи підприємства, що курсують озером.

З’ясовано також, що тимчасовий причал «Дальній пляж» потребує реконструкції. У зв’язку з цим державним підприємством «Регістр судноплавства України», яке здійснює технічний нагляд за станом гідротехнічних споруд, було доведено до виконання «Тернопільелектротрансу» ряд письмових вимог щодо проведення ремонтних робіт причалу, проте вони залишилися невиконаними.

З метою усунення виявлених порушень, Тернопільською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у транспортній сфері директору КП «Тернопільелектротранс» внесено подання, в якому прокуратура вимагає тимчасово припинити експлуатацію гідротехнічних споруд до усунення виявлених порушень законодавства з метою забезпечення безпечних умов відпочинку та дозвілля.

Через заборону на використання даних причалів, стає неможливим курсування двох теплоходів, якими жителі та гості міста щодня здійснюють прогулянки Тернопільським ставом або дістаються з парку ім. Т. Шевченка на Дальній пляж.