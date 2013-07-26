В жовтні відбудеться X Всесвітня Конференція по спорту та довкіллю

Х Всесвітня Конференція по спорту та довкіллю відбудеться 30 жовтня - 2 листопада 2013 р. у місті Сочі (Краснодарський край, Росія), повідомляє Міністерство природних ресурсів та екології Російської Федерації.

Під час Конференції будуть обговорені питання розвитку спорту, як одного із засобів збереження природи і поліпшення екології. Також відбудуться пленарні засідання та круглі столи, в рамках яких будуть обговорюватися питання збереження спадщини олімпійських Ігор для майбутніх поколінь, ефективного управління і пошуку екологічних рішень для реалізації великих спортивних проектів, підвищення результативності роботи неурядових організацій у сфері сталого розвитку спорту і екології.

Україна в останні роки також виступає організатором великих міжнародних спортивних змагань. Так, у 2012 році в Києві був успішно проведений Чемпіонат Європи з футболу Євро-2012. У 2015 році в Україні буде проведено Чемпіонат Європи з баскетболу Євробаскет-2015 . А у липні п.р. Федерація гандболу України подала заявку на проведення чемпіонату Європи з гандболу у 2018 року.

У рамках роботи діловій частині Конференції відбудеться презентація 3-й Програми визнання від Міжнародного олімпійського комітету (МОК) «Спорт і Довкілля» та церемонія нагородження переможця в конкурсі «Спорт і Довкілля».

Сьогодні почав роботу офіційний сайт X Всесвітньої Конференції по спорту та довкіллю.

Міністерство наводить слова Президента Міжнародного олімпійського комітету Жака Рогге, який висловив сподівання, що "...ця конференція підведе нас на крок ближче до того світу, де все і скрізь будуть грати свою роль щодо захисту та збереження нашого довкілля. Це наш обов’язок перед собою і перед майбутніми поколіннями, які успадкують цю землю".

Довідково. 25 січня 2013 р. в м. Лозанна (Швейцарія) був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством природних ресурсів і екології Російської Федерації та Міжнародним Олімпійським комітетом з організації та проведення X Всесвітньої конференції по спорту і навколишньому середовищу.Всесвітня Конференція по спорту та навколишньому середовищу проводиться раз на 2 роки Міжнародним олімпійським комітетом у співпраці з низкою авторитетних партнерів, таких як Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), і є одним з визнаних міжнародних заходів у галузі екології та спорту.

Х Конференція пройде напередодні зимових олімпійських Ігор 2014 року в м. Сочі і відбудеться в Росії вперше.

Організатором з російського боку виступає Мінприроди Росії за підтримки Олімпійського комітету Росії, Організаційного комітету «Сочі-2014» та Міністерства спорту і туризму Росії.

У заході запланована участь понад 400 представників і партнерів олімпійського руху, міжнародного ділового співтовариства, а також громадських і політичних діячів, експертів.