У Мезинському парку облаштували територію навколо 500-літнього дуба

Працівники Мезинського Національного природного парку (Чернігівська область) 25 липня облаштували територію біля одного зі старовинних дубів, що стоїть біля села Мезин та вік якого налічує близько 500 років.

Про це повідомляється на сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

Такі багатовікові дерева є живими свідками різних історичних подій, вони пов’язані з багатьма історичними постатями, народними переказами, легендами та спогадами, відзначається в повідомленні. Про цей дуб зберігся переказ, що біля нього в роки Північної війни (1700-1721рр.) відпочивала армія шведського короля Карла ХІІ та гетьмана І. Мазепи. І справді історичні джерела свідчать, що восени 1708 р. біля с. Свердловка відбулася переправа шведської армії (урочище й досі має назву Шведівщина»).

Також повідомляється, серед біорізноманіття деревних порід Чернігівщини дуб звичайний – один із найцінніших лісоутворювальних порід. Так, на території Мезинського НПП лише в околицях с.Рихли знаходиться 16 старовинних дубів (Дуплистий дуб, Дуб бажань, Рогатий дуб) середній вік яких понад 400-500 р.

Старі дуби охороняються як пам’ятки природи. Основні заходи охорони таких дерев полягають у вирубці чагарників в зоні їх алеї, обрізуванні старих гілок, діагностиці та візуальному огляді, підсаджуванні молодих на місце старих, загиблих та обмеження антропогенного навантаження на прилеглі території.

Певна увага до старих дерев пояснюється також їх значенням як свідків і певних віх історії, від епохи язичництва та поклоніння деревам як тотемам і храмам до епохи Просвітництва, яка надихала на творчість і свободу, від княжих часів до розквіту козацької держави.

Довідка УНІАН. Мезинський національний природний парк займає площу близько 32 тис. га. Його територія розташована на Придеснянській вододільній височині в межах Коропського р-ну Чернігівської обл.

Корінні дубові, кленово-липово-дубові, липово-дубові ліси зосереджені в центральній частині національного природного парку, зокрема в урочищах Великий ліс та Вишенська дача. На території Вишенської дачі на початку 1980-х рр. корінні ценози займали близько 75%. З них на дубові припадало 60%, а на липово-дубові та кленово-липово-дубові – 15% площі цих лісів.

Одним із головних обґрунтувань створення Мезинського НПП стала охорона і збереження природних комплексів нагірних дібров правого крутого берега р. Десна. Саме у цій зоні зростають залишки корінних типів лісу - свіжі та вологі дубово-ясенево-липові сугрудки та діброви. Залишки таких природних комплексів входять до складу заповідної зони парку у формі лісових та ландшафтних заказників. Крім основної породи – дуба звичайного, у парку ростутьимо клен гостролистий, липа серцелиста, граб звичайний.

Ознайомитись із природою Мезинського парку можна під час прогулянки екологічною стежкою «Від порому до порому».