Пожежі та самовільне спалювання сухої трави завдають непоправної шкоди довкіллю
Випалювання сухої рослинності не лише забруднює повітря, руйнує грунти, але й... карається штрафом
Пожежі та самовільне спалювання сухої трави завдає непоправної шкоди довкіллю, наголошує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 6 серпня поточного року у природних екосистемах на території області виникло 347 пожеж, пов’язаних із самовільним спалюванням рослинності та її залишків на загальній площі 67,7 га, у тому числі – 49 пожеж на торфополях загальною площею 2,56 га.
Пожежі завдають непоправимої шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світу, призводять до забруднення атмосферного повітря, зазначається в повідомленні. Спалювання листя та трави призводить до руйнування ґрунтового покриву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Знищення природної листяної підстилки в подальшому мінімум вдвічі збільшує промерзання ґрунту.
У прес-релізі Департаменту нагадується, що самовільне випалювання сухої рослинності у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, випалювання стерні, луків, пасовищ, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах та поза їх межами без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або з порушенням умов такого дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність. Штрафні санкції: від 170 до 340 гривень стосовно громадян та від 850 до 1190 гривень – стосовно посадових осіб.
Для попередження виникнення пожеж в екосистемах фахівці відповідних природоохоронних відомств провели 1525 рейдів, при цьому притягнуто до адміністративної відповідальності 209 осіб.