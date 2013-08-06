Пожежі та самовільне спалювання сухої трави завдають непоправної шкоди довкіллю

Пожежі та самовільне спалювання сухої трави завдає непоправної шкоди довкіллю, наголошує Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

За даними Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, станом на 6 серпня поточного року у природних екосистемах на території області виникло 347 пожеж, пов’язаних із самовільним спалюванням рослинності та її залишків на загальній площі 67,7 га, у тому числі – 49 пожеж на торфополях загальною площею 2,56 га.

Пожежі завдають непоправимої шкоди ґрунтам, рослинному та тваринному світу, призводять до забруднення атмосферного повітря, зазначається в повідомленні. Спалювання листя та трави призводить до руйнування ґрунтового покриву, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. На природних ділянках і газонах вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. Знищення природної листяної підстилки в подальшому мінімум вдвічі збільшує промерзання ґрунту.

У прес-релізі Департаменту нагадується, що самовільне випалювання сухої рослинності у смугах відводу автомобільних доріг і залізниці, випалювання стерні, луків, пасовищ, а також опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах та поза їх межами без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, або з порушенням умов такого дозволу тягне за собою адміністративну відповідальність. Штрафні санкції: від 170 до 340 гривень стосовно громадян та від 850 до 1190 гривень – стосовно посадових осіб.

Для попередження виникнення пожеж в екосистемах фахівці відповідних природоохоронних відомств провели 1525 рейдів, при цьому притягнуто до адміністративної відповідальності 209 осіб.