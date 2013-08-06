В мерії Горлівки запевняють, що аварія на Стиролі не загрожує довкіллю і мешканцям

Мер Горлівки Євген Клеп після аварії на підприємстві концерну «Стирол» доручив фахівцям сектору екології заміряти викиди шкідливих речовин в атмосферу.

Про це повідомляється на офіційному сайті Горлівської міської ради.

“За інформацією управління цивільного захисту населення, загрози для життя і здоров`я жителів міста аварійна ситуація не несе”, повідомляється на сайті.

“Після події міський голова Євген Клеп в екстреному порядку провів нараду з профільними заступниками. Начальникові відділу охорони здоров`я міської ради Олександру Просянику і заступникові міського голови Сергію Шкребцю доручено організувати максимальне сприяння в наданні медичної допомоги потерпілим у ході аварії співробітникам підприємства. На даний час вони виїхали до міської лікарні №3 для організації цієї роботи”, - повідомляє міськрада.

Після ліквідації наслідків аварії відбудеться нарада за участю представників концерну і буде дано відповідну оцінку для недопущення повторення подібних ситуацій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 серпня, на заводі концерну «Стирол» о 14.30 під час ремонту колектора сталася аварія: за попередніми даними, стався розрив аміакопроводу. За інформацією на 16.30, в результаті аварії постраждало одинадцятеро осіб, п`ятеро з яких загинули.

За даним фактом почато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Аміак є однією з найпоширеніших і небезпечних речовин, що використовуються в промисловості і побуті. Належить до подразнюючих речовин, що вражають шляхи дихання, очі, шкіру, слизові оболонки.

При малих концентраціях аміак діє на людину збуджуючи, при великих — може призвести до інвалідності. Найкращі методи захисту — це застосування ізолюючого протигазу, респіратора, захисного костюма типу Л-1, гумових чобіт, рукавичок.

За фізіологічною дією на організм відноситься до групи речовин задушливої ​​і нейротропної дії, здатних при інгаляційному ураженні викликати токсичний набряк легенів і важке ураження нервової системи.

Пари аміаку сильно подразнюють слизові оболонки очей та органів дихання, а також шкірні покриви. Пари аміаку викликають рясну сльозотечу, біль в очах, хімічний опік кон`юнктиви і рогівки, втрату зору, напади кашлю, почервоніння і свербіння шкіри. Запах аміаку відчувається при концентрації 37 мг/м. Суттєве подразнення зіва проявляється при вмісті аміаку в повітрі 280 мг/м, очей - 490 мг/м . При дії в дуже високих концентраціях аміак викликає ураження шкіри - бульозний дерматит. Токсичний набряк легенів розвивається при дії аміаку протягом години з концентрацією 1,5 г/м. Короткочасний вплив аміаку в концентрації 3,5 г/м і більше швидко призводить до розвитку загальнотоксичних ефектів.

Гранично допустима концентрація аміаку в атмосферному повітрі населених пунктів дорівнює: середньодобова 0,04 мг/м , максимальна разова 0,2 мг/м.