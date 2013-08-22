У Києві по одному з маршрутів можуть пустити електробус

Київська міська державна адміністрація планує й надалі розвивати електротранспорт у столиці і розглядає можливість випробування на одному з міських маршрутів електробуса.

Про це повідомив заступник голови КМДА Михайло Костюк, інформує прес-служба міськдержадміністрації.

«Ми вирішили робити ставку на розвиток тих видів транспорту, які працюють на електриці. По-перше, такий транспорт екологічно чистіший у порівнянні з тим, що працює на пальному, по-друге, він менш енерговитратний. Підраховано, що електричка або трамвай споживають у чотири рази менше енергоресурсів у порівнянні з автотранспортом», – сказав Костюк.

За його словами, столична влада розглядає можливість співпраці з корпорацією «Богдан» щодо поставки гібридного автобусу для випробування на одному з міських маршрутів. Цей вид транспорту є перехідним варіантом між тролейбусом та електробусом, оскільки має двоступеневу систему агрегатування, тобто машина обладнана дизельним двигуном «Євро-5» та системою електроприводу, завдяки чому можна зменшити споживання палива на 30%. Згодом на маршрутах мають з’явитися власне електробуси, що працюватимуть на акумуляторних батареях.

Костюк також зазначив, що важливим кроком до економії не лише енергоносіїв, а й бюджетних коштів стало налагодження власного виробництва трамваїв у Києві. За його словами, найближчим часом планується відкрити нові тролейбусні маршрути біля станцій міської електрички, а маршрутні таксі в міру розвитку мережі комунального транспорту будуть скорочуватися.

Як повідомляв УНІАН, у квітні голова КМДА Олександр Попов у Відні обговорив з представниками компанії Siemens можливості створення спільного австрійсько-українського підприємства з виробництва автобусів з електродвигунами на базі комунального підприємства «Київпастранс».

У червні у КП «Київпастранс» Попову презентували пропозиції щодо створення нового виду громадського транспорту на базі тролейбуса.

На зустрічі зі співробітниками експериментального цеху КП «Київпастранс» голова КМДА наголосив, що налагодити серійне виробництво електротранспорту нового покоління Київ може у кооперації з іноземними компаніями. Зокрема, зацікавленість у співпраці з українською столицею в галузі будівництва громадського транспорту вже висловили компанії з Австрії, Чехії, Росії та Китаю.