Меткомбінат "Азовсталь" цього року скоротить шкідливі викиди на 48%

Металургійний комбінат «Азовсталь» Групи Метінвест за підсумками року зменшить шкідливі викиди в атмосферу на 48%. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Метінвесту.

Відповідно до діючих Дозволів на викиди, до кінця поточного року комбінат повинен скоротити рівень забрудненості атмосфери Маріуполя на 28%. Проте за рахунок реалізації заходів та випереджаючого виведення з експлуатації мартенівських печей, коксових батарей № № 5-7, аглофабрики та шахтних печей ІОЦ прогнозоване зниження викидів складе набагато більше, ніж передбачено Дозволом, - 48%, вказується в релізі.

Зменшення викидів стане одним з результатів виконання «Програми охорони та оздоровлення навколишнього середовища м. Маріуполя на 2012-2020 роки». В рамках виконання цих заходів, з початку року камбінат інвестував в екологію Маріуполя 94 млн грн, а загалом у 2013 році в екологічні проекти буде спрямовано близько 165 млн грн.

В прес-службі також повідомили, що на комбінаті виконується низка інших заходів для зниження техногенного навантаження на міську екологію. Так на «Азовсталі» зроблено капітальний ремонт аспіраційної установки відділення скачування шлаку конвертерного цеху вартістю 5,1 млн грн. Ще близько 13 млн грн інвестовано в розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції системи аспірації ливарного двору ДП № 4 із заміною електрофільтру на більш ефективний рукавний фільтр.

Зі шламонакопичувача комбінату добуто, підготовлено та відвантажено на аглофабрику Маріупольського меткомбінату імені Ілліча 250 тис. тонн шламів. Витрати на це склали 2,6 млн грн. Близько 58 млн грн виділено на переробку 726 тис. тонн шлаків зі шлакових відвалів за технологією АМСОМ та повернуто у виробництво більше 70 тис. тонн скрапу.

На підприємстві триває реалізація програми капітальних ремонтів газоочисних споруд. Тільки на реконструкцію аспіраційної установки відділення десульфурації чавуну із заміною очисного апарату витрачено 1 млн грн.

Діяльність комбінату знаходиться під постійним контролем органів природоохоронного та санітарного нагляду. З початку 2013 року в ході перевірок на «Азовсталі» Державна азовська морська екологічна інспекція видала 20 приписів - 16 приписів виконані, 4 приписи - у стадії виконання. Маріупольським управлінням - філією Головного управління Держсанепідслужби у Донецькій області комбінату видано 20 приписів, з яких 13 приписів виконано, 7 - у стадії виконання.

«За підсумками першого півріччя 2013 року можна з упевненістю сказати, що викиди в атмосферу зменшаться майже наполовину, а, значить, ми не тільки повною мірою виконаємо свої зобов`язання перед державою, а й значно знизимо навантаження на навколишнє середовище Маріуполя. Ми і далі будемо планомірно та відповідально працювати над тим, щоб зробити виробництво екологічно чистим. Наше завдання - досягти оптимального балансу між промисловістю і навколишнім середовищем в інтересах усіх жителів Маріуполя», - зазначив генеральний директор МК «Азовсталь» Енвер Цкітішвілі.

Довідка УНІАН. ПАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь" (м.Маріуполь) виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності Комбінату дозволяють щороку виробляти більше 5,5 млн тонн чавуну, більше 6,2 млн тонн сталі (мета – досягти 7 млн тонн сталі на рік), більше 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Метінвест є вертикально інтегрованою гірничодобувної групою компаній, що управляє активами в кожній ланці виробничого ланцюжка від видобутку ЗРС і вугілля та виробництва коксу до випуску напівфабрикатів і кінцевої продукції із сталі, трубопрокату і рулонів, а також виробництва іншої продукції з високою доданою вартістю. Група складається з видобувних і металургійних підприємств, що знаходяться в Україні, Європі та США і має мережу продажів з охопленням всіх ключових світових ринків. Основними акціонерами Метінвесту є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%), що спільно керують Компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" – керуюча компанія Групи Метінвест.