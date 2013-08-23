Синоптики прогнозують теплу осінь з незначним похолоданням у вересні

Синоптики прогнозують теплу осінь з незначним похолоданням по всій Україні у вересні до +18 - +20 градусів за Цельсієм.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського науково-дослідного метеорологічного інституту НАН України Вазіра Мартазінова.

“Осінь буде в цілому тепла… У перші дні вересня на території України може бути похолодання до 18-20 градусів. Опади очікуються в межах середнього значення”, - сказала Мартазінова.

При цьому вона відзначила, що впродовж вересня температурний режим не буде стійким. Значне похолодання в основному очікується в Західній Україні.

Крім того, до середини вересня синоптики очікують на дуже активні опади, а прогноз на жовтень-листопад оптимістичний.

“І жовтень, і листопад - температура вища за кліматичні норми цих місяців. У середині жовтня ми чекаємо різке похолодання, так само як і в середині листопада”, - повідомила Мартазінова.

За її словами, зима до України прийде в другій половині грудня.

“А в другій половині грудня погода буде дуже різкою і морозною. Але до середини грудня ми чекаємо теплі процеси”, - сказала експерт.

Вона також нагадала, що в Україні осінь починається не з 1 вересня, а вже з 15 серпня - через зміни кліматичних умов.