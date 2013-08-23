Аварію на "Стиролі" спричинив незадовільний технічний стан аміакопроводу - висновки

Основною причиною нещасного випадку став незадовільний технічний стан трубопроводу рідкого аміаку, що зумовлено тривалим корозійним впливом навколишнього середовища та ерозійним впливом робочого середовища, що призвело до зонного зменшення товщини металу до 0,6-0,8 мм. Такі висновки зробила Комісія зі спеціального розслідування Держгірпромнагляду України з’ясувала обставини та причини групового нещасного випадку зі смертельними наслідками (розрив аміакопроводу), що стався 6 серпня 2013 року в цеху з виробництва аміаку № 1 на ПАТ «Концерн Стирол» у м. Горлівка Донецької області.

Як повідомляється на сайті Держгірпромнагляду, супутніми технічними причинами стали невідповідність технічних рішень з експлуатації трубопроводу рідкого аміаку вимогам безпеки під час виведення трубопроводу з технологічного процесу для проведення капітального ремонту обладнання цеху № 1. Це призвело до повного заповнення трубопроводу аміаком, відсіченому запірною арматурою з обох кінців від технологічної системи, а відтак, до значного теплового об’ємного розширення рідкого аміаку (підвищення робочого тиску) внаслідок нагріву сонячним випромінюванням у денний час.

Також негатив спричинила відсутність технічних рішень під час експлуатації трубопроводу рідкого аміаку, виведеного з технологічного процесу для проведення капітального ремонту цеху №1; неповне та неякісне проведення технічного діагностування трубопроводу рідкого аміаку у невідповідності з програмою робіт з експертного обстеження.

Також супутніми організаційними причинами стали: невиконання посадових обов`язків, зокрема, недостатній контроль за утриманням трубопроводу рідкого аміаку у технічно-справному стані та його безпечною експлуатацією, а також контроль за виконанням робіт з протикорозійного захисту закріпленого обладнання.

Нагадаємо, 6 серпня 2013 року о 14 год. під час проведення капітального ремонту у цеху з виробництва аміаку № 1 відбулася розгерметизація трубопроводу «теплого» аміаку у зоні повороту ділянки трубопроводу. З місця розриву трубопроводу розміром 150 * 200 мм стався викид рідкого аміаку та утворилася аміачна хмара. Внаслідок поширення аміачної хмари 35 працівників отримали гостре отруєння парами аміаку, у тому числі 6 – із смертельними наслідками. На цей час 29 працівників перебувають в лікувально-профілактичних закладах м. Донецька.