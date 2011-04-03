Затримання на хабарі голови Турківської РДА Львівщини є провокацією - заява

Львів. 3 квітня. УНІАН. Політрада Турківської районної організації Партії регіонів розповсюдила заяву з приводу затримання голови Турківської районної держадміністрації Василя Чернянського, в якій стверджується, що це затримання є провокацією та замовленням «політичних опонентів та заздрісників, які не змогли пробачити В.Чернянському успішні виборчі кампанії на користь Президента В.Януковича та Партії регіонів».

У тексті заяви, переданій УНІАН, наголошується на тому, що «голова Турківської РДА Львівщини Василь Чернянський не вимагав і не отримував хабарів. Підставою відкриття справи проти голови Турківської РДА стала його непоступливість корумпованим структурам. Затримання голови Турківської РДА є провокацією та замовленням опонентів».

«Під час Президентських та місцевих виборів саме Турківський район віддав рекордну для Львівщини кількість голосів за В.Януковича та Партію регіонів. Це було заслугою саме Василя Чернянського, який продемонстрував місцевому населенню якісну роботу та власними діями і рішеннями зміг суттєво підвищити авторитет і рейтинг Партії регіонів та її лідера В.Януковича на теренах Турківщини. Тому не виключаємо, що голову Турківської РДА «замовили» політичні опоненти та заздрісники, які не змогли пробачити В. Чернянському успішні виборчі кампанії на користь Президента В.Януковича та Партії регіонів», - йдеться у тексті заяви Турківської РО Партії регіонів.

Автори заяви також наголошують, що під керівництвом чинного голови Турківської РДА В.Чернянського Турківщина почала динамічно розвиватися, вдалося вирішити низку проблем, які роками не вирішувались, налагодити співпрацю із інвесторами, які почали вкладати кошти в район.

«Саме тому голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк в інтерв’ю газеті «Суботня пошта» від 10 березня 2011 року (№ 26 (1058) відзначив роботу голови Турківської РДА. «Відвідав уже більшість районів. На своєму місці керівники у Сколівському, Турківському, Старосамбірському та Городоцькому районах», - зазначив Михайло Цимбалюк в інтерв’ю», - акцентується у заяві «регіоналів» Турківського району.

Вони наголошують на тому, що «затримання В.Чернянського є провокацією корумпованих структур проти керівника Турківщини, щоб «посунути» з посади неугодного місцевим олігархам керівника».

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня на Львівщині співробітники УДСБЕЗ ГУ МВС України у Львівській області затримали «на гарячому», під час отримання хабаря, голову Турківської РДА.

Як повідомив УНІАН начальник ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, голова Турківської РДА вимагав хабар у розмірі 120 тис. доларів США за вирішення «земельного питання». Очільника району було затримано правоохоронцями 1 квітня під час одержання частини суми хабаря. Разом з ним було затримано і ряд посадовців цієї райдержадміністрації.

Розслідування проводить прокуратура Львівської області.