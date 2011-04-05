У Житомирі затримали бізнесмена-рабовласника

Житомир. 5 квітня. УНІАН. Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю УМВС України в Житомирській області викрили бізнесмена, який на своєму підприємстві по обробці граніту експлуатував нелегальних мігрантів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, у Житомирі було затримано 62-річного киянина, директора приватного підприємства, який упродовж минулого року на території гранітного кар’єру, який знаходиться на околиці одного із селищ Малинського району Житомирської області, використовував безоплатну працю чотирьох громадян Ісламської Республіки Пакистан.

Як було встановлено в ході розслідування, у жовтні 2010 року в місті Києві бізнесмен познайомився з іноземкою від якої дізнався, що вона шукає роботу для чотирьох нелегальних мігрантів з Пакистану і через неї запропонував нелегалам працевлаштуватись у нього на фірмі офісними працівниками за відповідну оплату.

«Про справжні рабські умови праці мігранти дізнались з першого ж дня роботи. Протягом майже чотирьох місяців директор підприємства змушував їх працювати у якості різноробочих при обробці граніту, заробітну платню не виплачував, належний відпочинок та харчування не організовував», - зазначається у повідомленні.



За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

Слідством встановлюється особа жінки, яка завербувала іноземців, повідомивши їм неправдиві дані щодо умов праці на підприємстві.