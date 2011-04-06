Колишній слюсар обладнав підвал багатоповерхівки під нарколабораторію

Полтава. 5 квітня. УНІАН. У Полтаві, в одній з багатоповерхівок, 39-річний колишній слюсар обладнав підвальне приміщення під нарколабораторію.

Про це повідомила інспектор відділу зв`зків з громадськістю УМВС України в Полтавській області Алла КВІТА.

За її словами, близько місяця чоловік ретельно приховував своє «ремесло» змайстрував витяжку, через яку наркотичні пари з підвалу виходили подалі від будинку на вулицю, а також закрив віддушини, щоб мешканці не відчували різкий запах ацетону у під'їзді. Міліціонери Жовтневого райвідділу міліції Полтави, отримавши оперативну інформацію про можливе виготовлення наркотиків в житловому будинку, оперативно відреагували і затримали чоловіка «на гарячому». Він якраз готував наркотичний засіб, схожий на «первітин».

У нарколабораторії міліціонери виявили стіл, ліжко, телевізор, електроплиту, близько півлітра прекурсорів, 20 мл рідини, зовні схожою на «первітин», а також обладнання, за допомогою якого і виготовлявся наркотик. Чоловік зізнався, що наркотик він готував в підвалі для власного вживання. Сам він мешкає разом з батьками в іншій квартирі.

«Наркотики заполонили його життя ще десять років тому. Пізніше наркоманія штовхнула чоловіка до скоєння крадіжок, а тому за плечима спритника не один рік, проведений за гратами. Зараз дана особа затримана. Речові докази вилучені і направлені на дослідження. Правоохоронці збирають всі необхідні матеріали для порушення кримінальної справи »,- сказала А.КВІТА.