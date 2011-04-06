У Франції затримано вбивцю мешканця Київщини

У Франції затримано зловмисника, причетного до вбивства мешканця Київщини.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадскісьтю МВС України, 32-річний громадянин Російської Федерації обґрунтовано підозрюється у скоєнні навмисного вбивства з корисливих мотивів громадянина К.

«Злочин стався у березні минулого року в м. Біла Церква Київської області. Зловмисник був оголошений у міжнародний розшук, що здійснювався каналами Інтерполу за запитом Департаменту карного розшуку МВС України», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за повідомленням Національного центрального бюро Інтерполу у Франції, в лютому цього року підозрюваного було затримано на території вказаної держави та взято під варту з метою екстрадиції в Україну. Генеральною прокуратурою України на адресу компетентних органів Франції направлено клопотання про екстрадицію затриманого, а також пакет відповідних документів.