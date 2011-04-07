На Закарпатті п‘яний водій намагався скоїти наїзд на міліціонерів

У Закарпатській області водій автомобіля «Шкода» намагався скоїти наїзд на співробітників Державтоінспекції, які були змушені зупинити автівку пострілами по колесах автівки.

Як повідомили УНІАН у ДОС МВС України, 6 квітня, о 10.30, у селищі Перечині Закарпатської області, наряд міліції побачив автомобіль «Шкода» водій якого своїми діями створював небезпеку учасникам дорожнього руху.

На вимогу працівників ДАІ зупинитися, водій не зупинився - натомість намагався скоїти наїзд на працівників міліції.

Інспектор ДПС попереджувальними пострілами з табельної пістолета у повітря, а потім у колесо автомобіля, щоб зупинити порушника, пошкодив колесо автомобіля і затримав водія.

Як було встановлено, 38-річний водій, мешканець Закарпатської області, перебував у нетверезому стані, у нього було виявлено 1.46 проміле алкоголю. Складено адмінпротокол.

Матеріали направлені в прокуратуру.