На Закарпатті п‘яний водій намагався скоїти наїзд на міліціонерів

12:25, 07 квітня 2011
Кримінал
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Зупинили пострілами по колесах

У Закарпатській області водій автомобіля «Шкода» намагався скоїти наїзд на співробітників Державтоінспекції, які були змушені зупинити автівку пострілами по колесах автівки.

Як повідомили УНІАН у ДОС МВС України, 6 квітня, о 10.30, у селищі Перечині Закарпатської області, наряд міліції побачив автомобіль «Шкода» водій якого своїми діями створював небезпеку учасникам дорожнього руху.

На вимогу  працівників ДАІ зупинитися, водій не зупинився - натомість намагався скоїти наїзд на працівників міліції.

Інспектор ДПС попереджувальними пострілами з табельної пістолета у повітря, а потім у колесо автомобіля, щоб зупинити порушника,  пошкодив колесо автомобіля і затримав водія.

Як було встановлено, 38-річний  водій, мешканець Закарпатської області, перебував у нетверезому стані, у нього було виявлено 1.46 проміле алкоголю. Складено адмінпротокол.

Матеріали направлені в прокуратуру.

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