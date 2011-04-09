МВС обіцяє жорстоко карати будь-які протиправні дії міліціонерів

Київ. 9 квітня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ наголошує, що кожен факт протиправної діяльності працівників міліції, особливо щодо порушення прав і свобод людини, буде каратися найжорсткішим чином.

Як повідомляє Департамент зв`язків з громадськістю МВС України, про це він сказав під час проведення у Львові розширеної колегії МВС.

Міністр зауважив, що сьогодні діяльність органів внутрішніх справ викликає значні нарікання з боку населення, особливо це стосується недотримання прав і свобод громадянина, який так чи інакше змушений спілкуватися із працівниками міліції.

“Кожен факт протиправної діяльності працівників міліції, а особливо це стосується порушення прав і свобод людини, буде каратися найжорсткішим чином, – наголосив А.МОГИЛЬОВ. – Начальники будуть відповідати за це особисто. Я не розумію таких речей, коли у нас когось спіймали, побили, потім відпустили. Якщо ми не можемо доводити справу до кінця, у рамках закону, то не слід за неї братися, краще піти з органів внутрішніх справ України”.

Міністр закликав усіх не розмежовувати статус «обвинуваченого» і «потерпілого», адже усі вони, у першу чергу, люди і мають права, тому і потребують відповідного ставлення.

“Права і свободи людини – святе, ніхто не має права на них посягати, ні в який спосіб, –зазначив А.МОГИЛЬОВ. – Це стосується нашого ставлення до людей і тих послуг, які надає міліція. Сьогодні ми пробуємо викорінювати корупцію у ДАІ, тому я й інші служби закликаю: ви повинні розуміти, що кожен міліціонер – слуга людей, він не «головний у погонах», він обслуговує населення. Я вимагаю, щоб ви допомагали людям, а не пояснювали, що не можете чогось зробити без відповідної винагороди. Такі речі сьогодні неприпустимі”.